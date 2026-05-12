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Manager de Yeison Jiménez aclaró polémica por nueva voz de la banda - CaracolTV

El manager de la agrupación de Yeison Jiménez respondió a las críticas por la convocatoria para encontrar nuevo vocalista y aseguró que no buscaban reemplazar al fallecido cantante.

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Manager de Yeison Jiménez aclaró polémica por búsqueda de nueva voz para la banda musical

El manager de la agrupación de Yeison Jiménez respondió a las críticas por la convocatoria para encontrar nuevo vocalista y aseguró que no buscaban reemplazar al fallecido cantante.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 12 de may, 2026
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Manager del grupo de Yeison Jiménez aclaró problemas por la nueva voz.jpg