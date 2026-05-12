Manager de Yeison Jiménez aclaró polémica por búsqueda de nueva voz para la banda musical

La polémica alrededor de la banda que acompañó durante años a Yeison Jiménez siguió creciendo luego de que se anunciara una convocatoria nacional para encontrar una nueva voz principal tras el fallecimiento del artista el pasado 10 de enero de 2026. La decisión despertó opiniones divididas entre seguidores y miembros cercanos al proyecto musical, quienes cuestionaron el rumbo que tomaría la agrupación sin el intérprete de música popular.

La controversia aumentó después de que Miguel Huertas, corista de la banda, publicara un mensaje en el que expresó su desacuerdo con la iniciativa. En sus declaraciones manifestó preocupación por la manera en la que el público podría interpretar la búsqueda de un nuevo cantante, asegurando que muchas personas podrían pensar que se intentaba reemplazar la figura de Yeison Jiménez dentro del grupo.



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Declaración de Rafael Muñoz, manager de la agrupación de Yeison Jiménez

Tras el revuelo generado en redes sociales, Rafael Muñoz, manager de la agrupación, apareció en un video para explicar la posición oficial de la administración y aclarar varios de los cuestionamientos que comenzaron a circular entre los seguidores del proyecto musical.

En su intervención dejó claro que el legado del cantante no estaba en discusión y enfatizó que jamás buscaron encontrar un imitador del artista. Según explicó, la intención de la convocatoria consistía en hallar una nueva identidad vocal que tuviera personalidad propia y que pudiera interpretar las canciones que quedaron como parte del legado musical del fallecido cantante.

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“No estamos buscando un reemplazo, quiero que sepan que para nosotros Yeison es irremplazable, no estamos buscando un émulo o algo parecido”, afirmó Muñoz durante el video publicado en plataformas digitales.

Además, el representante explicó que la decisión de no entregar el liderazgo de la agrupación a uno de los integrantes actuales respondió principalmente a problemas legales y contractuales. De acuerdo con sus declaraciones, uno de los músicos se encontraba vinculado a un sello discográfico en Estados Unidos, situación que limitaba la posibilidad de asumir el proyecto de manera oficial.

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Muñoz aseguró que desde la empresa intentaron brindar apoyo para resolver esa situación contractual, aunque hasta el momento no había sido posible llegar a una solución que permitiera avanzar con esa alternativa.

Finalmente, el manager sostuvo que su intención nunca fue generar conflictos ni alimentar divisiones dentro de la agrupación. También reiteró que la convocatoria continuaba abierta y envió un mensaje a los seguidores del artista, afirmando que seguirían trabajando con esfuerzo para mantener vivo el sueño que construyeron junto a Yeison Jiménez y continuar desarrollando las canciones que dejó como parte de su legado musical.

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