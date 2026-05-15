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Del “no encajas” a la inclusión laboral: la historia de Nicolás y el certificado de discapacidad - CaracolTV

Este bogotano transformó la frustración, el rechazo y un diagnóstico de discapacidad, en energía para cumplir sus objetivos.

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Del “no encajas” a la inclusión laboral: la historia de Nicolás y el certificado de discapacidad

Este bogotano transformó la frustración, el rechazo y un diagnóstico de discapacidad, en energía para cumplir sus objetivos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de may, 2026
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Editado por: Sarita Castro Cárdenas
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