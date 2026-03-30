Famoso actor fue víctima de cosquilleo en Bogotá: por ayudar a alguien terminó perjudicado

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 500 mil seguidores, Iván Marín dio a conocer que fue víctima de un robo en Bogotá mientras salía de un concierto de música popular que tuvo lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El actor y comediante había publicado una serie de historias en donde se le apreciaba disfrutando del espectáculo que dio El Charrito Negro.

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Qué le robaron a Iván Marín en el concierto de

Según la información expuesta en las plataformas digitales, los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de marzo de 2025. Como de costumbre, el humorista salió del evento con las manos dentro de los bolsillos para proteger sus pertenencias; sin embargo, esta estrategia no le funcionó, pues se topó con un misterioso sujeto que lo distrajo.



"Un personaje que iba caminando frente a mí de repente deja caer una lata de cerveza en medio de mis piernas y se gira y cae al piso sujetándose de mis rodillas y empieza a temblar", comentó, añadiendo que intentó sujetarlo debido a que pensaba que quizás esta persona iba a trasbocar.





Sin embargo, un par de segundos después, el hombre se levantó y siguió caminando, de manera que el mismo Marín volvió a meter las manos en los bolsillos y se percató de que su celular había desaparecido.

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Iván insistió en que su objetivo con la denuncia pública era invitar a su comunidad a velar por sus artículos personales y cuidarse entre sí.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar. Mientras unos cuestionan la forma en la que actuó, otros lamentan que haya perdido un objeto de valor dentro de un evento que pretendía exaltar lo mejor de la música popular colombiana.

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"Esta inseguridad está tenaz 😢", "Gracias por compartir su experiencia, para estar pilas, gracias a Dios que no le paso nada malo", "'Está muy insegura la ciudad', no importa cuando leas esto. Desde que tengo memoria lo decimos y sigue sin cambiar", "Lamento mucho lo que te pasó, pero esto es el pan diario de todos lamentablemente", son algunos de los mensajes que se destacan.