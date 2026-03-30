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Iván Marín denunció en redes que fue víctima de cosquilleo en Bogotá - CaracolTV

El humorista Iván Marín denunció a través de redes sociales que lo robaron mientras salía de un concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá el pasado 29 de marzo.

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Famoso actor fue víctima de cosquilleo en Bogotá: por ayudar a alguien terminó perjudicado

El humorista Iván Marín denunció a través de redes sociales que lo robaron mientras salía de un concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá el pasado 29 de marzo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Iván Marín denunció en redes sociales que fue víctima de hurto en Bogotá.