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Programación 11 de junio: HORA inauguración del Mundial y México VS. Sudáfrica- CaracolTV

Este 11 de junio inicia oficialmente el Mundial de Fútbol 2026. La ceremonia inaugural se realizará en México, donde cantarán Shakira, Belinda, J Balvin y más artistas antes del partido México- Sudáfrica.

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Hora de la inauguración del Mundial 2026 México VS. Sudáfrica; qué novelas se levantan

Caracol Televisión realizará algunos cambios en la programación para poder emitir el primer enfrentamiento deportivo que tendrá lugar en el Estadio Azteca de México.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de jun, 2026
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A qué hora es la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 y el partido México VS. Sudáfrica.
A qué hora es la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 y el partido México VS. Sudáfrica.
Foto: Instagram @fifaworldcup