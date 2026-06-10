Hora de la inauguración del Mundial 2026 México VS. Sudáfrica; qué novelas se levantan

Caracol Televisión realizará modificaciones en su programación debido a la transmisión de la inauguración del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá. Aunque cada uno de los países anfitriones tendrá su propio evento de apertura, la primera ceremonia es la correspondiente a México, que contará con la participación de artistas como Shakira, J Balvin y otras figuras latinas.

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Por esta razón, la parrilla de programación tendrá varios ajustes a lo largo de la jornada. En primer lugar, Noticias Caracol se emitirá desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 a. m. Posteriormente, 'Día a Día' extenderá su horario habitual y permanecerá al aire hasta las 12:00 p. m.

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A continuación, entre las 12:00 p. m. y las 12:30 p. m., se presentará una nueva edición de Noticias Caracol. Después de este espacio informativo, la programación dará paso a la transmisión especial de la inauguración del Mundial, que comenzará a la 1:15 p. m. Seguidamente, los televidentes podrán seguir el encuentro entre México VS. Sudáfrica, el cual se extenderá hasta las 4:00 p. m.

Esto significa que en la franja de la mañana no se emitirá la novela mexicana 'María la del Barrio'. Sin embargo, las producciones de la tarde permanecerán dentro de la programación, aunque con modificaciones en sus horarios habituales.





De esta manera, 'Tormenta de Pasiones' tendrá una duración reducida y se emitirá entre las 4:00 p. m. y las 4:45 p. m. Luego, Efé ocupará la franja comprendida entre las 4:45 p. m. y las 5:45 p. m. Por su parte, 'El Juego de mi Destino' se transmitirá desde las 5:45 p. m. hasta las 6:45 p. m.

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Posteriormente, la programación continuará con Noticias Caracol y el Noticiero del Senado. Así, la franja informativa mantendrá su espacio habitual antes de la programación del prime time.

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En horas de la noche no habrá modificaciones. 'A Otro Nivel' conservará su horario de emisión entre las 8:00 p. m. y las 9:30 p. m., por lo que los televidentes podrán conectarse con Cristina Hurtado, Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander. Asimismo, 'Vecinos' continuará dentro de la programación nocturna sin cambios anunciados.

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La jornada concluirá a las 11:00 p. m. con una edición de media hora de Noticias Caracol. Después, a las 11:30 p. m., se emitirá un espacio de media hora de 'Así va el Mundial'.