Viuda de Yeison Jiménez reapareció en boda con su cuñada, tras meses de la muerte de él

Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez, reapareció en un evento social luego de varios meses en los que ha mantenido un bajo perfil. La mujer no había tenido una presencia constante en espacios públicos desde el fallecimiento del artista, ocurrido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo registrado en el departamento de Boyacá, donde también murieron integrantes de su equipo de trabajo.

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Esposa de Yeison Jiménez fue vista en una boda

Las imágenes más recientes de Restrepo fueron compartidas el 26 de marzo por Lina Jiménez, hermana del cantante, a través de sus historias en Instagram. En los registros se observa a ambas mujeres asistiendo como invitadas a lo que sería la boda de un conocido en común, en un contexto social distinto a las apariciones anteriores relacionadas con actos conmemorativos o familiares.



En un primer momento, las dos aparecen tomándose una selfie, mientras que en otra imagen posan para una fotografía de cuerpo completo. En cuanto a la vestimenta, la viuda de 'El Aventurero' llevaba un vestido de color morado, mientras que Lina optó por uno en tono azul oscuro.





Por otra parte, esta no es la primera vez que la mujer ha sido vista en actividades desde el fallecimiento de Yeison Jiménez. En semanas anteriores, ha asistido a distintos espacios, entre ellos homenajes al cantante, la celebración del cumpleaños de su hija y un retiro espiritual reciente. En este último coincidió con figuras públicas como Diva Jessurum y Luisa Fernanda W, quienes también participaron en dicha actividad.

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Sin embargo, a pesar de estas apariciones puntuales, no ha realizado declaraciones públicas sobre el fallecimiento del artista ni sobre su situación personal. Además, su cuenta en redes sociales permanece en estado privado, lo que limita el acceso a información sobre su cotidianidad o la forma en que ha afrontado este proceso.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su aparición no se han hecho esperar: "Se ve hermosa, pero triste a la vez. 😢❤️ Dios la bendiga 🙏🏻 y le dé mucha fortaleza", "Toda una señora, con mucha elegancia y prudencia; la que siempre se le vio junto a 'El Aventurero'. Qué hermosa", "A pesar de la tristeza, el dolor y la soledad por la ausencia del ser amado, el camino continúa", son algunos de los mensajes que se destacan.

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