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Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, asistió a boda tras la muerte del cantante - CaracolTV

Sonia Restrepo asistió a una boda en compañía de su cuñada Lina Jiménez. La viuda de Yeison Jiménez había estado ausente de los eventos sociales mientras procesaba la muerte del cantante de música popular.

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Viuda de Yeison Jiménez reapareció en boda con su cuñada, tras meses de la muerte de él

Sonia Restrepo reapareció luego de estar ausente de los actos públicos durante una temporada. Fans la elogian por retomar sus actividades y por el respeto que le ha demostrado a 'El Aventurero'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Esposa de Yeison Jiménez apareció en fiesta; así luce actualmente.