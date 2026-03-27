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Fiesta de 15 años de Andrea Valdiri para sus seguidoras: qué les dio de regalo - CaracolTV

El pasado 26 de marzo, se llevó a cabo la fiesta que Andrea Valdiri organizó para 15 de sus seguidoras a propósito del cumpleaños de Isabella. Karen Lizarazo, Twister El Rey y Byordy fueron los artistas invitados.

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Quinceañero de Andrea Valdiri para sus fans: este fue el regalo que les dio a cada una

'La Valdiri' creó una dinámica en redes sociales para darle una fiesta de 15 años a 15 de sus seguidoras. Según explicó, su idea era regalarles un día especial a fanáticas de escasos recursos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Así fue la fiesta de 15 años que Andrea Valdiri les regaló a sus seguidoras.