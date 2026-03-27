Quinceañero de Andrea Valdiri para sus fans: este fue el regalo que les dio a cada una

El pasado 26 de marzo se llevó a cabo una celebración de 15 años organizada por Andrea Valdiri, dirigida a quince de sus seguidoras. Este evento se realizó días después del quinceañero de su hija Isabella, el cual tuvo lugar en el escenario de La Serrezuela, en la ciudad de Cartagena de Indias. De esta manera, la creadora de contenido extendió la conmemoración a un grupo de jóvenes que forman parte de su comunidad digital.

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Cómo fue la fiesta de 15 años que Andrea Valdiri organizó para sus fans

La celebración se desarrolló en la ciudad de Barranquilla. En esta ocasión, la actividad reunió a las quince jóvenes de bajos recursos seleccionadas, quienes participaron en una jornada organizada con diferentes momentos de entretenimiento. Asimismo, el evento contó con la presencia de artistas invitados que respondieron al llamado de la anfitriona y se sumaron a la programación.



Entre los asistentes estuvieron los cantantes Karen Lizarazo, Byordy y Twister El Rey. Cada uno participó en la celebración mediante presentaciones musicales y animando a los invitados.





Por otro lado, las jóvenes acudieron al evento con vestimenta en tonos pastel, siguiendo una indicación relacionada con la temática de la celebración. Además, en el lugar también estuvieron presentes Isabella y Adhara, hijas de la organizadora, quienes compartieron con las participantes durante diferentes momentos de la jornada.

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En cuanto a los obsequios, las quinceañeras recibieron una serie de regalos entregados durante la actividad. Entre estos se incluyó un kit de cuidado de la piel, así como un teléfono celular iPhone, noticia que las tomó por sorpresa y las emocionó.

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"Ya esto en la cama. Estos feliz, puse el abanico para dormirme porque si no escucho un ruido, hermana, no me puedo dormir. Tengo tres o cuatro horitas para dormir, yo creo que tres. Tengo que estar en el Amazonas, trabajar, hermana, y trabajar. Dios mío, dame fuerzas por favor, no me abandones. Quedé feliz de esta noche tan espectacular. No les he contado todo, pero grabé un documental en YouTube que les va a encantar de esta fiesta tan maravillosa", dijo la bailarina al final de la jornada en su cuenta oficial de Instagram.