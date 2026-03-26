Esta es la razón por la que Mara Cifuentes no se ha sometido a la reasignación de género

Mara Cifuentes se refiere a su proceso de transformación como mujer trans durante una entrevista con La Kalle, en la que aborda aspectos relacionados con su cuerpo, su identidad y las decisiones que ha tomado a lo largo del tiempo. En ese espacio, la modelo explica que no se ha realizado una cirugía de reasignación de género y que esta decisión responde a un proceso personal de aceptación.

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Mara Cifuentes detalla su proceso de transición y cirugías estéticas

En la conversación, Cifuentes describe la manera en que entiende su identidad a partir de la idea de dualidad. Señala que encuentra una referencia en la figura de las sirenas, a las que asocia con cuerpos que combinan características distintas. A partir de esta visión, explica que utiliza esta imagen como una forma de reconocerse y asumir su cuerpo tal como es en la actualidad.



Sobre la posibilidad de someterse a una reasignación de género en el futuro, indica que no descarta esa opción. Sin embargo, precisa que, por ahora, su decisión está vinculada a su proceso emocional y mental, en el que prioriza la aceptación de su cuerpo sin recurrir a ese procedimiento.





Durante la entrevista, también menciona algunas de las cirugías a las que se ha sometido como parte de su proceso. Las cuales no han sido tantas como las personas piensan y que varias de ellas responden tanto a su transición como a decisiones estéticas personales. Entre los procedimientos que enumera se encuentra la rinoplastia, realizada con el objetivo de modificar y suavizar sus rasgos faciales.

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Asimismo, señala que se ha realizado un aumento de busto mediante implantes mamarios, luego de varios años de tratamiento hormonal. También menciona procedimientos de feminización facial, que incluyen ajustes en zonas como los labios, los pómulos y la mandíbula, con el propósito de armonizar su apariencia.

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En relación con estos procedimientos, indica que forman parte de su proceso de construcción de identidad y de la manera en que se percibe a sí misma. Explica que la feminización facial ha sido uno de los pasos que ha integrado dentro de ese camino personal.

Cabe recordar que, Mara Cifuentes se dio a conocer en el reality ‘La Agencia, batalla de modelos’, emitido por Caracol Televisión. Desde entonces, desarrolla su carrera como modelo, una actividad que inició a los 17 años. A lo largo de su trayectoria, ha participado en diferentes proyectos dentro de la industria.

Su paso por el programa también coincide con un periodo en el que enfrenta la exposición mediática sobre su cuerpo. En ese contexto, su proceso personal se desarrolla de forma paralela a su crecimiento profesional en el modelaje.

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