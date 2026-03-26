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Esta es la razón por la que Mara Cifuentes no se ha sometido a la reasignación de género - CaracolTV

Mara Cifuentes aborda su proceso como mujer trans, explica por qué no se ha realizado la reasignación de género y detalla los procedimientos médicos que han acompañado su transformación.

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Esta es la razón por la que Mara Cifuentes no se ha sometido a la reasignación de género

Mara Cifuentes aborda su proceso como mujer trans, explica por qué no se ha realizado la reasignación de género y detalla los procedimientos médicos que han acompañado su transformación.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de mar, 2026
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