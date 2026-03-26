Blessd habla del escándalo de infidelidad con la madre de su hijo: ¿siguen juntos?

El cantante Blessd habló sobre su relación con Manuela, madre de su hijo, tras los escándalos de infidelidad que se generaron por un chat filtrado con una mujer en una transmisión en vivo realizada en el canal del creador de contenido Westcol. La conversación se desarrolla como antesala a su próximo evento en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el artista se prepara para una de sus presentaciones más importantes.

Mira también: Blessd está esperando un hijo y ya le hizo canción: “Solo quiero que tú llegues”



Blessd confiesa si aún esta en una relacion con Manuqm, madre de su hijo

En medio del espacio digital, el intérprete deja entrever su situación personal actual luego de que Westcol lo cuestionara:"¿En este momento usted no tiene hogar?" y Blessd realizara un gesto de negación y nostalgia ante la pregunta, además le pide que mejor ponga un vallenato para olvidar estos problemas. El comentario surge de forma espontánea durante el diálogo con su amigo, quien indaga por su situación personal.



La ruptura ocurre semanas después de que ambos protagonizan un episodio mediático tras anunciar que esperan su primer hijo. En ese momento, se difundieron en redes sociales unas supuestas conversaciones del cantante con otra mujer, lo que genera especulaciones sobre una posible infidelidad. A raíz de la situación, Manuela toma distancia en plataformas digitales, deja de seguir al artista y elimina publicaciones en las que aparecían juntos.





Durante la transmisión, Blessd abordó el tema de los chats filtrados y aclara su versión de los hechos. Explica que el contenido difundido no corresponde a la realidad, salvo un detalle puntual en el que reconoce haber indicado que "se encontraba juicioso en su casa". Con esto, busca desmentir las interpretaciones que circulan en redes sobre una supuesta relación paralela.

Publicidad

Mira también: Blessd, investigado por secuestro: un mánager lo acusa de amenazarlo por supuesto robo

El artista también se refiere a la situación en presentaciones recientes. En un concierto realizado en Barranquilla, incluye un mensaje relacionado con la polémica, reiterando su postura frente a la autenticidad de los mensajes difundidos: "Esos chats son falsos, mi vida". Este pronunciamiento se suma a lo expresado en la transmisión en vivo, donde mantiene la misma línea de explicación.

Publicidad

Mientras su vida personal atraviesa este momento, su carrera musical continúa en ascenso. Blessd se mantiene activo en escenarios y prepara su espectáculo en Medellín, evento que genera expectativa entre sus seguidores. Este contraste marca una etapa en la que el cantante combina logros profesionales con cambios en su entorno personal.

La confirmación de la ruptura se da en un contexto público, lo que amplifica la repercusión del anuncio. A la par, el artista enfrenta la expectativa por la llegada de su hijo, un hecho que coincide con el cierre de su relación con Manuela y que añade un nuevo capítulo a su vida fuera de los escenarios.

Mira también: Robaron a Blessd en el Carnaval de Barranquilla y ofreció recompensa para recuperar su celular

