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Blessd habla del escándalo de infidelidad con la madre de su hijo Manuela qm y confiesa si siguen juntos - CaracolTV

El cantante Blessd confirma la ruptura con Manuela en una transmisión junto a Westcol, en medio de la antesala de su concierto en Medellín y tras semanas de polémica por chats filtrados.

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Blessd habla del escándalo de infidelidad con la madre de su hijo: ¿siguen juntos?

El cantante Blessd confirma la ruptura con Manuela en una transmisión junto a Westcol, en medio de la antesala de su concierto en Medellín y tras semanas de polémica por chats filtrados.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de mar, 2026
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