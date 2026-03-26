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Por qué Daniela Ospina no asistirá al partido de la Selección Colombia frente a Croacia mensaje de apoyo a David Ospina - CaracolTV

Por medio de sus redes sociales, la empresaria informó que no asistirá al amistoso de Colombia ante Croacia y revela cómo mantiene el contacto con su hermano en medio de sus rutinas y compromisos.

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Este es el mensaje que Daniela Ospina le da a David Ospina antes de cada partido

Por medio de sus redes sociales, la empresaria informó que no asistirá al amistoso de Colombia ante Croacia y revela cómo mantiene el contacto con su hermano en medio de sus rutinas y compromisos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de mar, 2026
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