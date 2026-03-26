Este es el mensaje que Daniela Ospina le da a David Ospina antes de cada partido

Daniela Ospina anuncia que no estará presente en el partido amistoso de la Selección Colombia programado para el 26 de marzo frente a Croacia. El encuentro forma parte de los preparativos rumbo al Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. En esta ocasión, el compromiso se desarrolla en el estadio Camping World de Orlando, Florida, y cuenta con transmisión por la señal de Caracol.

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Así apoya Daniela Ospina al arquero de la Selección Colombia

La empresaria y creadora de contenido, quien actualmente reside en Estados Unidos, explica su ausencia a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. En este espacio, responde a inquietudes de sus seguidores, donde dos temas concentran la atención: su asistencia al partido y la relación con su hermano, el arquero de la selección colombiana, David Ospina.



Daniela vive en territorio estadounidense junto a su pareja, Gabriel Coronel, y su hijo Lorenzo. También la acompaña Salomé, fruto de su relación con el futbolista James Rodríguez. Desde allí organiza su vida familiar y profesional, lo que incide en su disponibilidad para asistir a eventos deportivos en los que participa su hermano.





Durante la interacción con sus seguidores, señala que mantiene comunicación frecuente con David Ospina. Indica que intentan hablar todos los días y que son pocas las ocasiones en las que no logran hacerlo. Esta dinámica depende de las actividades y responsabilidades de cada uno, ya que ambos cuentan con compromisos personales y laborales.

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Asimismo, detalla que antes de cada partido suelen intercambiar mensajes en los que se desean bienestar y comparten gestos de apoyo: "Antes de los partidos hablamos como Dios te bendice, que te vaya muy bien". Este contacto previo forma parte de una rutina establecida entre ambos. Posteriormente, cuando abordan temas más personales o conversaciones más extensas, estas se dan después de los encuentros deportivos.

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La interacción en redes sociales permite a Daniela utilizar ese canal para aclarar su ausencia en el evento deportivo, además, al parecer tampoco asistirá al partido Colombia vs. Francia,, y ofrecer contexto sobre su relación familiar. También deja ver la manera en que acompaña a su hermano a la distancia, manteniendo una comunicación constante en torno a su carrera.

El partido amistoso contra Croacia representa una prueba dentro del calendario previo al Mundial de 2026. Mientras tanto, Daniela continúa desarrollando su vida en Estados Unidos, donde combina su entorno familiar con sus actividades personales, y mantiene el vínculo con su hermano a través de la comunicación diaria.

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