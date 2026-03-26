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Daniela Vega, expresentadora de Show Caracol, se comprometió: quién es su esposo - CaracolTV

La comunicadora social y periodista se retiró de los medios de comunicación, pero sigue activa en la industria del entretenimiento como creadora de contenido. Así fue la romántica propuesta de matrimonio.

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Expresentadora de Show Caracol se casa: así luce Daniela Vega casi 8 años después

La comunicadora social y periodista se retiró de los medios de comunicación, pero sigue activa en la industria del entretenimiento como creadora de contenido. Así fue la romántica propuesta de matrimonio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Daniela Vega, expresentadora de Show Caracol, anunció que se va a casar.