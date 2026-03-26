Expresentadora de Show Caracol se casa: así luce Daniela Vega casi 8 años después

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daniela Vega, expresentadora de Show Caracol, anunció que se comprometió con Carlos Andrés López durante un viaje al extrajero. La modelo fue presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol desde marzo de 2015 hasta mayo de 2018; allí era la encargada de la emisión del mediodía de lunes a viernes, lo que le dio gran exposición a su carrera profesional.

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Es comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte y, pese se retiró de la pantalla chica, continúa activa en las plataformas digitales, pues recoge más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Expresentadora de Show Caracol se casará

El pasado 25 de marzo, Vega apareció en redes sociales para anunciar su compromiso con su pareja sentimental. La propuesta tuvo lugar durante un viaje al extranjero, pues en la galería de fotos se les observa disfrutando de su paso por la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en Portugal.



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Junto a las instantáneas le dedicó unas conmovedoras palabras a su prometido: "Por eso hoy, solo puedo decir gracias a Diosito, porque al final entendí que no era que el amor no existiera o no fuera para mí, era que el mío aún no había llegado. Te amo💍✨", reza parte del mensaje.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado éxitos en esta nueva etapa: "Mi Danny bella, felicitaciones, te mereces todo lo lindo del universo siempre🥳💗😘💗💗", "Que sea el inicio de una vida llena de amor eterno. ¡Felicidades! 🎉", "Te mereces este amor bonito. 💖 Felicidades en esta nueva etapa para ti💫✨", "Te mereces lo mejor hoy y siempre. Que la vida te siga sorprendiendo bonito y que Dios los bendiga siempre 🤍", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Daniela sigue trabajando dentro de la industria del entretenimiento, pues tiene un pódcast llamado 'El postre primero', con el que ha logrado conversar con personalidades de la talla de Aria Vega, María Clara Rodríguez, Dayana Jaimes, entre otras figuras públicas. Por el momento no se tiene conocimiento sobre cuándo o dónde se desarrollará la boda.

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