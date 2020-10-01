En vivo
Caracol TV  / Mara Cifuentes

Mara Cifuentes

Modelo transgénero colombiana, reconocida tras su participación en 'La agencia, batalla de modelos'

  • Le piden a Mara Cifuentes rectificarse tras contarles a sus seguidores su experiencia con la feminización facial.
    Le piden a Mara Cifuentes rectificarse tras contarles a sus seguidores su experiencia con la feminización facial.
    Foto: Instagram @maracifuentes1
    Actualidad

    Mara Cifuentes, en lío legal tras criticar su cirugía de feminización facial: "Tengo miedo"

    La modelo transgénero se sometió a un procedimiento para suavizar sus facciones; sin embargo, aseguró que no obtuvo el resultado esperado, pues no esperaba un lifting.

  • Así quedó Mara Cifuentes tras su cirugía de feminización facial.
    Así quedó Mara Cifuentes tras su cirugía de feminización facial.
    Foto: Instagram @maracifuentes1
    Actualidad

    Mara Cifuentes se disculpó por decir que su cirugía facial quedó mal: “no pensé en mis palabras”

    Tras hacer una crítica a su cirujano y decir que “se dañó el rostro”, Mara Cifuentes reaparece en redes sociales, esta vez, para disculparse, mostrar el resultado y aclarar que no estaba pasando por un buen momento.

  • Mara Cifuentes se sometió a cirugía facial.
    Mara Cifuentes se sometió a cirugía facial.
    Foto: Instagram @maracifuentes1
    Actualidad

    Mara Cifuentes se hizo una cirugía de feminización facial, ¿cuánto dinero le habría costado?

    La modelo Mara Cifuentes explicó por qué quería realizarse esta cirugía y confesó que era un proyecto que tenía desde hace años, pues siente que la va a ayudar bastante con su autoestima.

  • Mara Cifuentes asustó a sus seguidores con una polémicas fotografías.
    Mara Cifuentes asustó a sus seguidores con una polémicas fotografías.
    Foto: Instagram @maracifuentes1
    Actualidad

    Con polémicas fotos, Mara Cifuentes causó temor en sus fans: "la iglesia es un hospital de enfermos"

    La modelo Mara Cifuentes dividió opiniones en redes sociales entre quienes siguen admirando su carrera y aquellos que se sintieron ofendidos por el mensaje y las instantáneas que compartió.

  • Así lucía Mara Cifuentes antes de su radical cambio.
    Mara Cifuentes ha estado muy comprometida con su carrera en el modelaje.
    Fotos: Instagram @Maracifuentes1
    Actualidad

    Así lucía Mara Cifuentes sin sus prótesis, con traje y corbata: "qué pesar de mí"

    La modelo compartió en sus redes sociales una fotografía antes de su radical cambio, en la cual es posible verla con rasgos que la hacen sentirse orgullosa de cómo es hoy en día.

  • Mara Cifuentes, exparticipante de 'La agencia: batalla de modelos'.jpg
    Mara Cifuentes, exparticipante de 'La agencia: batalla de modelos'.
    @maracifuentes1
    Actualidad

    Mara Cifuentes mostró cómo lucía en su niñez y compartió reflexivo mensaje de superación

    La modelo aseguró que aunque ha cambiado su apariencia física, su esencia se mantiene intacta.

  • Mara Cifuentes
    Instagram @maracifuentes1
    Actualidad

    Mara Cifuentes lució sensual body de encaje y se robó todos los suspiros

    Aunque la modelo tiene más que acostumbrados a sus seguidores a posar ligera de ropa y mostrar su lado más pícaro y sensual, sus publicaciones suman cada vez más reacciones.

  • Mara Cifuentes
    Foto: Instagram
    Actualidad

    Mara Cifuentes sorprende con sus marcados abdominales en diminuto bikini

    La tonficada figura de la paisa se llevó cientos de halagos por parte de sus seguidores.

  • Mara cifuentes.jpg
    Mara Cifuentes sufrió crisis de ansiedad y buscó ayuda
    Foto: @maracifuentes1
    Actualidad

    Mara Cifuentes sufrió crisis de ansiedad y decidió internarse en clínica de reposo

    La modelo confesó que ha pasado por malos días, pero decidió buscar ayuda profesional.

  • Andrés Simón, Christian Castiblanco, Jefferson Tovar, Isabella Castiblanco, Mara Cifuentes y Alejandro Betancourt revelan detalles sobre su relación sentimental.
    Andrés Simón, Christian Castiblanco, Jefferson Tovar, Isabella Castiblanco, Mara Cifuentes y Alejandro Betancourt revelan detalles sobre su relación sentimental.
    Foto: @bella.castiblanco y @andressimon_
    La Red

    "Basta de fingir": Así vivieron Mara Cifuentes y Andrés Simón el poliamor

    Isabella Castiblanco, Mara Cifuentes, Alejandro Betancourt, Andrés Simón, Christian Castiblanco y Jefferson Tovar confesaron en La Red cómo llevan su relación poliamorosa a otro nivel.

