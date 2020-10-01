Caracol TV Mara Cifuentes
Mara Cifuentes
Modelo transgénero colombiana, reconocida tras su participación en 'La agencia, batalla de modelos'
-
Mara Cifuentes, en lío legal tras criticar su cirugía de feminización facial: "Tengo miedo"
La modelo transgénero se sometió a un procedimiento para suavizar sus facciones; sin embargo, aseguró que no obtuvo el resultado esperado, pues no esperaba un lifting.
-
Mara Cifuentes se disculpó por decir que su cirugía facial quedó mal: “no pensé en mis palabras”
Tras hacer una crítica a su cirujano y decir que “se dañó el rostro”, Mara Cifuentes reaparece en redes sociales, esta vez, para disculparse, mostrar el resultado y aclarar que no estaba pasando por un buen momento.
-
Mara Cifuentes se hizo una cirugía de feminización facial, ¿cuánto dinero le habría costado?
La modelo Mara Cifuentes explicó por qué quería realizarse esta cirugía y confesó que era un proyecto que tenía desde hace años, pues siente que la va a ayudar bastante con su autoestima.
-
Con polémicas fotos, Mara Cifuentes causó temor en sus fans: "la iglesia es un hospital de enfermos"
La modelo Mara Cifuentes dividió opiniones en redes sociales entre quienes siguen admirando su carrera y aquellos que se sintieron ofendidos por el mensaje y las instantáneas que compartió.
-
Así lucía Mara Cifuentes sin sus prótesis, con traje y corbata: "qué pesar de mí"
La modelo compartió en sus redes sociales una fotografía antes de su radical cambio, en la cual es posible verla con rasgos que la hacen sentirse orgullosa de cómo es hoy en día.
-
Mara Cifuentes mostró cómo lucía en su niñez y compartió reflexivo mensaje de superación
La modelo aseguró que aunque ha cambiado su apariencia física, su esencia se mantiene intacta.
-
Mara Cifuentes lució sensual body de encaje y se robó todos los suspiros
Aunque la modelo tiene más que acostumbrados a sus seguidores a posar ligera de ropa y mostrar su lado más pícaro y sensual, sus publicaciones suman cada vez más reacciones.
-
Mara Cifuentes sorprende con sus marcados abdominales en diminuto bikini
La tonficada figura de la paisa se llevó cientos de halagos por parte de sus seguidores.
-
Mara Cifuentes sufrió crisis de ansiedad y decidió internarse en clínica de reposo
La modelo confesó que ha pasado por malos días, pero decidió buscar ayuda profesional.
-
"Basta de fingir": Así vivieron Mara Cifuentes y Andrés Simón el poliamor
Isabella Castiblanco, Mara Cifuentes, Alejandro Betancourt, Andrés Simón, Christian Castiblanco y Jefferson Tovar confesaron en La Red cómo llevan su relación poliamorosa a otro nivel.