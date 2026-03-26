Este en el grupo de ‘A Otro Nivel’ en riesgo: no demuestran avance en competencia

En el segundo ciclo de 'A Otro Nivel', los grupos continúan sus presentaciones frente a los jurados Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez. En esta jornada, Four to Sing, Ni Son de Marte Ni Son de Venus, Ni Gabo Ni Botero y Tropa Sonora suben al escenario para mostrar su evolución dentro de la competencia y responder a las exigencias planteadas en ciclos anteriores.

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Se conoce el grupo en riesgo de 'A Otro Nivel'

Tras las presentaciones, los jurados determinan que Ni Gabo Ni Botero es el primer grupo en quedar en riesgo en esta etapa. Como consecuencia, todos sus integrantes deben asistir al estudio durante 24 horas para preparar un concierto en la calle, instancia en la que buscarán mantenerse en competencia. La decisión genera incomodidad entre los participantes, quienes expresan dificultad para evidenciar avances y señalan que, hasta el momento, no han logrado recibir valoraciones favorables que les permitan celebrar su desempeño.



Durante el proceso de preparación, también se evidencia que los integrantes aún no se sienten completamente cómodos con el liderazgo de Frank. La elección de una canción del género salsa genera dudas dentro del grupo, ya que consideran que la propuesta no les permite desarrollar un espectáculo con suficientes variaciones. Sin embargo, el líder sostiene que el resultado no depende del género, sino de la manera en que cada artista se desenvuelve en el escenario.

En la presentación, los jurados centran sus observaciones en la estructura de la canción interpretada, señalando la necesidad de incluir cambios que mantengan el interés durante todo el show. También identifican aspectos por mejorar en la coreografía, donde no perciben una conexión clara entre los integrantes. A esto se suma la recomendación de trabajar en la organización de las voces para lograr una ejecución más coordinada.





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Como resultado de la evaluación, los jurados determinan que es necesario un cambio de liderazgo dentro del grupo. La responsabilidad pasa a manos de Valery, con el objetivo de introducir una nueva dinámica en el proceso creativo y de preparación. Esta decisión busca generar ajustes que se reflejen en las próximas presentaciones.

Luego de recibir los comentarios, los integrantes de Ni Gabo Ni Botero manifiestan un estado de ánimo bajo, marcado por la percepción de no haber alcanzado mejoras a lo largo de la competencia. Con el nuevo liderazgo y el reto del concierto en la calle, el grupo se enfoca en replantear su propuesta para intentar continuar en el programa.

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