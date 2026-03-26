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Quién es el grupo en riesgo de 'A Otro Nivel: no demuestran avance en competencia - CaracolTV

Ni Gabo Ni Botero es el primer grupo del segundo ciclo que queda en riesgo y deberá preparar su presentación en la calle y con el cambio de liderazgo esperan que la perspectiva de los jurados cambie.

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Este en el grupo de ‘A Otro Nivel’ en riesgo: no demuestran avance en competencia

Ni Gabo Ni Botero es el primer grupo del segundo ciclo que queda en riesgo y deberá preparar su presentación en la calle y con el cambio de liderazgo esperan que la perspectiva de los jurados cambie.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de mar, 2026
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