Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En Vivo 'A Otro Nivel'
Yeferson Cossio
'La Reina del Flow 3'
Daniela Ospina y su despedida de soltera
Programación de Caracol en Semana Santa

Quién es el grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro: vuelven a tener un cambio de líder - CaracolTV

Tropi Four entre en zona de peligro al tener un bajo rendimiento en el escenario, además una nueva líder es la encargada de preparar en concierto en la calle para no perder su cupo en competencia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Este en el grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro: vuelven a tener un cambio de líder

Tropi Four entre en zona de peligro al tener un bajo rendimiento en el escenario, además una nueva líder es la encargada de preparar en concierto en la calle para no perder su cupo en competencia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 30 de mar, 2026
Comparta en:
Texto del párrafo (87).jpg