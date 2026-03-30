Este en el grupo de ‘A Otro Nivel’ en peligro: vuelven a tener un cambio de líder

El grupo Tropi Four queda en zona de peligro dentro de la competencia de 'A Otro Nivel' tras su más reciente presentación en el escenario. La decisión es tomada por los jurados Felipe Peláez, Gian Marco y Kike Santander, quienes determinan que la agrupación debe trasladarse a los estudios Ditu para preparar un concierto en la calle, instancia que define su continuidad en el programa.

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La medida impacta directamente a las integrantes, quienes enfrentan un nuevo reto en medio de ajustes internos. Luego de su presentación, los jurados evalúan el desempeño del grupo y coinciden en que el rendimiento no alcanza el nivel esperado en comparación con su aparición anterior. Durante la retroalimentación, se señalan aspectos relacionados con la elección de la canción y la ejecución vocal, especialmente en fragmentos específicos donde se presentan fallas de afinación.

En el análisis también se incluyen observaciones sobre la puesta en escena. Se identifica que la coreografía no logra sostener la fuerza necesaria ni mantiene coherencia con el concepto de la canción. Además, se evidencia una desconexión entre la interpretación musical y el desarrollo escénico, lo que influye en la percepción general del número presentado.

Tras esta evaluación, el grupo enfrenta un nuevo cambio en su estructura interna. Estefanía, quien asume como líder para esta presentación, expresa nerviosismo ante la responsabilidad de dirigir a sus compañeras en esta etapa de la competencia. Su liderazgo coincide con el momento en que el grupo entra en zona de peligro, lo que incrementa la presión sobre su rol.





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Sin embargo, luego del resultado obtenido, los jurados consideran necesario realizar un nuevo ajuste en la dirección del grupo. Como resultado, se define que Daela asuma el liderazgo de Tropi Four para la siguiente fase. Esta decisión marca el segundo cambio de líder dentro de la agrupación en el transcurso de la competencia.

Con este nuevo movimiento, el grupo debe reorganizar su dinámica de trabajo y preparar su presentación en la calle, un formato que implica condiciones diferentes a las del escenario principal. La continuidad de Tropi Four en 'A Otro Nivel' queda sujeta al resultado de este nuevo reto, en el que deberán demostrar una mejora en su desempeño colectivo.

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