Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
Programación
'La Reina del Flow 3'
'A Otro Nivel'

Qué le pasó a Isabella Ladera acudió a urgencias con su hija tras accidente doméstico en la madrugada - CaracolTV

Isabella traslada a su hija mayor a un centro médico durante la madrugada luego de un accidente en su mano; horas después reporta evolución favorable tras el procedimiento.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Isabella Ladera acude a urgencias con su hija tras accidente doméstico en la madrugada

Isabella traslada a su hija mayor a un centro médico durante la madrugada luego de un accidente en su mano; horas después reporta evolución favorable tras el procedimiento.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de abr, 2026
Comparta en:
Isabella Ladera acude a urgencias con su hija.jpg