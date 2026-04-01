Isabella Ladera acude a urgencias con su hija tras accidente doméstico en la madrugada

Isabella asiste a un servicio de urgencias en la madrugada junto a su hija mayor, luego de que la menor sufre un accidente doméstico que afecta uno de sus dedos. La situación se presenta en casa cuando la niña se golpea la uña, lo que genera una reacción inmediata por el dolor y la imposibilidad de mover el brazo con normalidad.

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Este fue el accidente de la hija de Isabella Ladera

A través de sus redes sociales, Isabella informa que la lesión no corresponde a un golpe leve. La uña de la menor cambia de color y se torna oscura, mientras el dolor se extiende por el brazo, lo que activa la decisión de trasladarla de inmediato a un centro médico. Durante el desplazamiento y la atención inicial, la madre permanece atenta a los síntomas y al estado general de su hija.



En el centro asistencial, ambas permanecen durante varias horas mientras el equipo médico evalúa la lesión. Los especialistas determinan que existe acumulación de sangre bajo la uña afectada, por lo que realizan un procedimiento para extraerla. Para llevar a cabo esta intervención, aplican anestesia local en el dedo comprometido.





Isabella describe el momento como complejo debido a la reacción de la menor durante el procedimiento. La niña presenta dolor y llanto mientras recibe la atención médica. Tras la intervención, el personal de salud finaliza el tratamiento inicial y procede a cubrir el dedo con un vendaje.

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Posteriormente, Isabella comunica que la decisión de acudir al centro médico permite atender la lesión de manera adecuada. Señala que no se encontraba en condiciones de intervenir desde casa ante la situación y que la atención profesional evita posibles complicaciones, como la pérdida de la uña.

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Horas después de la atención, la creadora de contenido muestra el estado del dedo de su hija. La menor aparece con el vendaje y logra mover nuevamente la mano, lo que evidencia una evolución positiva tras el procedimiento realizado en urgencias.

El hecho también genera reacciones entre usuarios en redes sociales, quienes manifiestan preocupación por el estado de salud de Isabella. La creadora ha compartido previamente que atraviesa un embarazo, el cual hace público a inicios de 2026. Durante este periodo, indica que ha presentado episodios recurrentes de enfermedad en los últimos meses, lo que en ocasiones limita su movilidad y actividades diarias.

Isabella continúa documentando este proceso personal junto a su pareja, Hugo García, mientras mantiene informados a sus seguidores sobre la evolución tanto de sus hijos como de su propio estado de salud.

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