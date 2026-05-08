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Cuándo ganó José José 'Yo Me Llamo' y qué hizo con la plata: obtuvo dos premios

Doble ganador de 'Yo Me Llamo', programa de Caracol Televisión, reveló qué hizo con los cientos de millones de pesos que logró llevarse a casa en dos años distintos.

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Ganó ‘Yo Me Llamo’ dos veces y dijo qué hizo con los millonarios premios: “Era muy joven”

Se trata del imitador del cantante mexicano José José que participó en la segunda y en la cuarta temporada del programa de Caracol Televisión, y consiguió quedarse con varios millones de pesos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de may, 2026
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Ganó ‘Yo Me Llamo’ dos veces y dijo qué hizo con los millonarios premios: “Era muy joven”