Ganó ‘Yo Me Llamo’ dos veces y dijo qué hizo con los millonarios premios: “Era muy joven”

Manuel José, como ahora se hace llamar el exparticipante de ‘Yo Me Llamo’, habló con Caracoltv.com y reveló qué sucedió con su vida después de pasar por el templo de imitación y qué hizo con la plata que ganó.

Lea también: Quién es el nuevo jurado de Yo Me Llamo: Amparo Grisales confirmó noticia en 'Día a Día'



En su primera participación, el artista —que en este 2026 lanzó la primera canción compuesta por él— se llevó 500 millones de pesos que estaban en juego, mientras que, en la segunda, ganó 300 millones de pesos.

Manuel José señaló en la entrevista que con el dinero compró “algunas cosas”, invirtió “un poquito”, guardó otra parte, y dejó claro que no se volvió loco con la plata. Eso sí, detalló que era demasiado joven y no supo invertir como hubiese querido.

Publicidad

Lo que sí supo hacer el exparticipante de ‘Yo Me Llamo’ fue aprovechar la visibilidad que le dio el programa para empezar a crear su propia carrera artista. Se mudó a México por un tiempo (incluso, consiguió la residencia) y allí grabó dos discos, trabajó en una serie sobre José José y empezó a abrirse camino en la industria.

Actualmente, está explorando su faceta como compositor, luego de superar varios temores que le impidieron lanzar sus propias canciones, expresó en este medio, se encuentra promocionando su tema ‘Soy feliz’.

Publicidad

¿Cuándo ganó ‘José José’ 'Yo Me Llamo'?

El doble perfecto del artista mexicano, que quería ser sacerdote antes de entrar en el mundo de la música, ganó la segunda temporada de ‘Yo Me Llamo’, que se hizo en 2012, y la cuarta temporada, en 2015, una edición especial que convocó a los mejores imitadores del continente, por lo que hubo participantes de varios países.