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Quién es Manuel Rulfo, el actor con el captaron a Shakira en Los Ángeles - CaracolTV

Shakira y Manuel Rulfo fueron vistos cenando juntos en Los Ángeles, California. Se trata de un actor mexicano que es famoso por películas como 'Jurassic World', 'Los siete magníficos', 'Muerte en el Nilo', 'The Lincoln Lawyer', entre otros.

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Él es el actor que fue captado cenando con Shakira en un hotel en Los Ángeles

La cantante colombiana volvió a levantar sospechas sobre el inicio de una posible relación con un actor mexicano luego de que fuera vista en una cita en Estados Unidos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Quién es Manuel Rulfo, el hombre con el que captaron a Shakira cenando en Los Ángeles.
Quién es Manuel Rulfo, el hombre con el que captaron a Shakira cenando en Los Ángeles.
Foto: Instagram @shakira y @manu_rulfo