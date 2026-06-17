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Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York: qué le pasó y cómo está

Nuevos reportes indican que Luis Miguel, cantante mexicano, estaría ingresado en una clínica de Nueva York, en Estados Unidos, tras someterse a una intervención quirúrgica.

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Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York tras cirugía y dicen cómo estaría

Nuevos reportes indican que el cantante mexicano estaría ingresado en una clínica de Nueva York, en Estados Unidos, tras someterse a una intervención quirúrgica.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York
Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York
Foto: Getty Images