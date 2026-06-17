Luis Miguel habría sido hospitalizado en Nueva York tras cirugía y dicen cómo estaría

Según informó la revista Semana, de España, el llamado "Sol de México" permanece bajo supervisión médica en un centro asistencial de Nueva York. Aunque no se han revelado detalles sobre el procedimiento realizado ni las razones específicas de la hospitalización, fuentes consultadas por el medio aseguran que la recuperación del artista avanza de manera favorable.

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La información señala que el estado de salud de Luis Miguel no reviste gravedad y que su evolución ha sido positiva, por lo que podría recibir el alta médica en los próximos días si continúa respondiendo adecuadamente al tratamiento.

La noticia surge después de varias semanas de especulaciones sobre la salud del intérprete de La Incondicional. En mayo de 2026, diversos programas de entretenimiento y medios de comunicación difundieron versiones sobre una presunta hospitalización de emergencia en Nueva York debido a supuestos problemas cardíacos.

Sin embargo, personas cercanas al cantante desmintieron dichas informaciones. Medios como Quién, Hola! y otras publicaciones de espectáculos aseguraron en ese momento que Luis Miguel se encontraba en buen estado de salud y que los rumores carecían de fundamento.



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Hasta ahora, ni Luis Miguel ni sus representantes han emitido un comunicado oficial sobre la reciente hospitalización reportada por la prensa. Como es habitual, el cantante ha mantenido absoluta reserva sobre su vida privada y cualquier situación relacionada con su salud.

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Mientras se espera una confirmación oficial, miles de seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre el estado de salud de Luis Miguel, una de las voces más emblemáticas de la música en español.

