En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La señora Victoria invita a su familia para que celebren otro aniversario más, es por eso que van a un restaurante y allí se encuentran con Soraya. Ella dice que su venganza está por comenzar.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
En festejo del amor de Fernando y Victoria, la familia se encuentra a Soraya
La señora Victoria invita a su familia para que celebren otro aniversario más, es por eso que van a un restaurante y allí se encuentran con Soraya. Ella dice que su venganza está por comenzar.