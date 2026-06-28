Murió querido cantante de música popular tras someterse a cirugía: qué enfermedad tenía

El mundo del entretenimiento en Colombia está de luto por la muerte de Julián Mauricio Uribe Restrepo, conocido artísticamente como Mauricio Uribe. El fallecimiento del cantante fue confirmado por Daniel Ruiz, quien informó que el deceso ocurrió el pasado 27 de junio.

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Asimismo, la noticia fue compartida mediante un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del artista, donde se informó sobre su partida. “Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento de Julián Mauricio Uribe Restrepo, un gran artista que dejó una huella imborrable en la música popular colombiana… Su legado musical permanecerá vivo a través de sus canciones y en el recuerdo de quienes admiraron su talento”.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cantante habría fallecido a causa de severas complicaciones de salud derivadas de la diabetes crónica que padecía desde hacía varios años. Además, recientemente se había sometido a una intervención quirúrgica; sin embargo, el proceso de recuperación presentó complicaciones que afectaron su estado de salud.

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"Agradecemos de todo corazón las innumerables muestras de cariño, respeto y solidaridad que familiares, amigos, colegas y seguidores han expresado en estos momentos de dolor. Cada mensaje ha sido un apoyo invaluable para su familia y para quienes tuvimos el privilegio de acompañarlo en su camino", se leyó también en el documento.

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Uribe desarrolló una trayectoria en la música popular colombiana. Entre los temas por los que es recordado se encuentran 'Tranquila reina' y 'Correo de voz', producciones que hicieron parte de su repertorio musical.

El artista nació en el municipio de Yolombó, en el departamento de Antioquia. No obstante, vivió gran parte de su vida en Norte de Santander, región con la que también mantuvo una estrecha relación durante su carrera artística y desde donde consolidó parte de su trayectoria musical.

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A lo largo de los años, Julián Uribe grabó más de 100 canciones, las cuales fueron difundidas entre los seguidores de la música popular colombiana. Su producción musical quedó registrada en diferentes trabajos discográficos y sencillos que hicieron parte de su carrera.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales comenzaron a registrar múltiples publicaciones relacionadas con el artista. Fanáticos, seguidores y usuarios de distintas plataformas compartieron mensajes en los que lamentaron su muerte y recordaron algunas de las canciones que interpretó durante su trayectoria.