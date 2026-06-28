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Murió Mauricio Uribe, famoso cantante de música popular, tras someterse a cirugía - CaracolTV

Mauricio Uribe, recordado por trabajar en más de 100 canciones, falleció tras presentar complicaciones de salud derivadas de una enfermedad crónica. Esto se sabe sobre su deceso.

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Murió querido cantante de música popular tras someterse a cirugía: qué enfermedad tenía

Mauricio Uribe, recordado por trabajar en más de 100 canciones, falleció tras presentar complicaciones de salud derivadas de una enfermedad crónica. Esto se sabe sobre su deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de jun, 2026
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Murió Mauricio Uribe, famoso cantante de música popular.
Murió Mauricio Uribe, famoso cantante de música popular.
Foto: Instagram @mauriciouribe_yvuelvemao