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Joaquín Guiller se separó tras 25 años y cuenta las razones de la ruptura por primera vez

Joaquín Guiller habla por primera vez con un medio de comunicación sobre por qué se separó de la mamá de sus dos hijos, revela qué fue lo que pasó con Laura González y si hubo una tercera persona.

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Joaquín Guiller se separó tras 25 años y cuenta las razones de la ruptura por primera vez

Joaquín Guiller habla por primera vez con un medio de comunicación sobre por qué se separó de la mamá de sus dos hijos, revela qué fue lo que pasó con Laura González y si hubo una tercera persona.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de jun, 2026
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