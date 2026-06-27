Joaquín Guiller se separó tras 25 años y cuenta las razones de la ruptura por primera vez

Después de 25 años de matrimonio, el cantante de música popular Joaquín Guiller y Astrid Montoya decidieron poner fin a su relación. Aunque durante años fueron considerados una de las parejas más estables del género, el artista aseguró que la separación no estuvo motivada por infidelidades, sino por el desgaste que produjo la rutina y la falta de tiempo para compartir en familia.

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Por qué se separó Joaquín Guiller

Al recordar ese momento, Joaquín confesó: "Es un tema que hoy todavía yo lo cuestiono. Me pongo a pensar cómo una relación de 25 años, un matrimonio bonito, con dos hijos espectaculares y con una mujer a la que no hay nada que reprocharle, se puede acabar". Según explicó, el trabajo terminó afectando la dinámica de la relación: "La monotonía entró a nuestra relación porque siempre carecía de tiempo. Cuando llegaba a mi casa era a desatrasar mis quehaceres y no entendía que había llegado a mi casa".





El cantante también aclaró que, contrario a lo que muchos imaginaron, su decisión no estuvo relacionada con una tercera persona: "No me fui porque había otra persona, ni por querer libertinaje o buscar personas jóvenes. Hoy no ha pasado". En cambio, aseguró que ha encontrado en el deporte una forma de afrontar la soledad.

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Uno de los rumores que surgió tras la separación lo vinculó con la modelo Laura González. Sin embargo, Joaquín fue enfático al explicar que únicamente compartieron por motivos laborales: "La conocí cuando hicimos una colaboración para el lanzamiento de una canción. Después coincidimos en un concierto y compartimos, pero con Laura nunca hubo una relación más allá de una amistad".

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, afirmó que no está buscando una relación, aunque no cierra la puerta al futuro: "Si llega alguien, quisiera que fuera una persona trabajadora, de mi generación". También reconoció que está preparado para el momento en que su expareja rehaga su vida: "El día que decidí irme de la casa estaba dispuesto a que eso pasara. Me va a dar duro, pero sabía que podía ocurrir".

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