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Murió José Bello, famoso cantante de salsa, a los 73 años - CaracolTV

A través de una publicación en la cuenta oficial del artista se ofrecieron detalles sobre su deceso y sobre las exequias en las que sus fanáticos y conocidos le den el último adiós.

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Murió querido cantante de salsa a los 73 años; le darán el último adiós en Cali

A través de una publicación en la cuenta oficial del artista se ofrecieron detalles sobre su deceso y sobre las exequias en las que sus fanáticos y conocidos le den el último adiós.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Luto entre los fanáticos de la salsa por la muerte de José Bello.
Luto entre los fanáticos de la salsa por la muerte de José Bello.
Foto: Instagram @josebelloelcantautor y GettyImages.