Murió querido cantante de salsa a los 73 años; le darán el último adiós en Cali

El mundo de la cultura y el entretenimiento está de luto tras informarse que José Manuel Bello Suazo, conocido en la industria musical como 'El Magnate de la Salsa', murió en la noche del lunes 22 de junio en Jacksonville, Florida, a los 73 años de edad.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, donde además se informó que las exequias se llevarán a cabo en Colombia. En el mensaje, su familia expresó:



"Agradecemos sinceramente todo el apoyo, el cariño y el acompañamiento que hemos recibido durante estos últimos meses, así como el respeto y la admiración hacia el maestro a lo largo de su vida y trayectoria.

En los próximos días estaremos brindando información sobre sus exequias, las cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Cali, Colombia".

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De acuerdo con la información conocida, el artista pasó sus últimos años acompañado por sus seres queridos y por su esposa, Patricia González, cantante de boleros y diseñadora.

De qué murió 'El Magnate de la Salsa'

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Según informó Werner Barrios, amigo y representante del cantante, José Bello presentaba algunas dificultades de movilidad que afectaron su estado de salud de manera paulatina. Asimismo, señaló que, pese a los cuidados recibidos y al acompañamiento de su familia, no logró superar los problemas de salud que enfrentaba.

El intérprete falleció en Estados Unidos, país donde permaneció durante sus últimos días.

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José Bello nació el 6 de abril de 1953 en Santo Domingo, República Dominicana. Su trayectoria musical comenzó en la década de 1970 en Nueva York, ciudad en la que formó parte de la agrupación Charanga América.

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Posteriormente, desarrolló su carrera como solista, etapa en la que alcanzó reconocimiento con la producción 'El Conjunto Clásico presenta: José Bello y su Orquesta'. A partir de entonces, consolidó una trayectoria dentro del género salsero con diversas grabaciones y presentaciones.

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Entre las canciones más conocidas de su repertorio figuran La palabra amigo, 'Vamos a guarachar', 'Ven a mí' y 'No hay dolor', temas que hicieron parte de su carrera artística a lo largo de varias décadas.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, seguidores y admiradores comenzaron a despedirlo a través de redes sociales, donde compartieron mensajes relacionados con su legado musical y recordaron algunas de las canciones que marcaron su trayectoria.

Mientras tanto, la familia indicó que en los próximos días dará a conocer los detalles correspondientes a las ceremonias fúnebres que se realizarán en Cali, ciudad elegida para darle el último adiós al artista dominicano.