Murió Manuel Arjona, integrante de la banda española Loco Mía, a los 58 años

El mundo de la cultura y el espectáculo está de luto debido al fallecimiento de Manuel Arjona, integrante de la legendaria banda española 'Loco Mía'. Fuentes cercanas al artista le confirmaron la noticia a El País, que señaló en su portal que le deceso se produjo este miércoles 1 de julio, añadiendo que no se saben con exactitud las causas de su deceso.

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Según se relató en el artículo, el músico estuvo pintando todo el día y luego se recostó un momento, pero no volvió a pararse. Cabe aclarar que él vívia en Viladecans, Barcelona.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante el deceso no se han hecho esperar: "🙏✨💪🏻 Dios les dé fortaleza a sus parientes y cercanos🌄✨ Q.P.D.", "Que en paz descanse🕊️🤍🙌🏻", "Yo era niña cuando existía ese grupo. Me encantaba el monito 😍", "Era demasiado talentoso, los recuerdo a todos cuando yo era pequeña, me encantaban", son algunos de los mensajes que se leen en las redes.

Su deceso se suma al de otros integrantes de la talla de Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas.





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Quién era Manuel Arjona, de Loco Mía

Era un destacado bailarín, modelo, cantante español y uno de los fundadores de la banda Loco Mía, que marcó una diferencia a finales de los años 80 al incorporar en sus espectáculos abanicos y atuendos llamativos que generaban recordación entre los seguidores.

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Hizo parte de la primera etapa del grupo que triunfó no solo en el país europeo, sino también en América Latina, lanzando el álbum 'Taiyo' en 1989 en el que se destacaron temas como 'Loco Mía' o 'Rumba, samba y mambo'.

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En 1992 abandonó la banda y se dedicó a sus propios proyectos personajes, pero en 2013 buscó la forma de realizar un reencuentro que les permitiera a todos lo integrantes volver a unir su talento y darle una experiencia inolvidable para todos los fanáticos.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia EFE, Arjona estaba "muy ilusionado" de darle esta sorpresa a los fans. Ahora sus admiradores están a la espera de conocer más detalles sobre el deceso y también sobre las honras fúnebres.