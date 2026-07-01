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Quién era Manuel Arjona, el integrante de Loco Mía que murió a los 58 años - CaracolTV

Arjona fue uno de los integrantes que hizo parte de la primera fase del grupo, que se caracterizó por usar enormes abanicos y ropa llamativa en sus espectáculos.

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Murió Manuel Arjona, integrante de la banda española Loco Mía, a los 58 años

Arjona fue uno de los integrantes que hizo parte de la primera fase del grupo, que se caracterizó por usar enormes abanicos y ropa llamativa en sus espectáculos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Esto se sabe de la muerte de Manuel Arjona, integrante de la banda española Loco Mía.
Esto se sabe de la muerte de Manuel Arjona, integrante de la banda española Loco Mía.
Foto: tomada de Internet Loco Mía (Instagram) y GettyImages.