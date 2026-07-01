Laura Tobón contó por qué no aparece en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’

Laura Tobón le dijo a ‘La Red’ que no quiso participar en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, pese a que el proyecto le pareció muy llamativo para llevar su segundo embarazo de una manera mucho más tranquila en comparación del primero.

Lea también: ¿Laura Tobón salta a Hollywood? Trabajará en proyecto con Anne Hathaway y Meryl Streep



Y es que la presentadora recordó que durante su primer embarazo trabajó mucho y tuvo varios trajines y no quería volver a pasar lo mismo. Además, señaló que si se enfermaba durante los primeros tres meses en medio de los viajes del programa no se lo iba a perdonar.

“Un día me llaman de Caracol y me dicen: ‘Lau vamos a hacer ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, pero versión Mundial’. Me dijeron: ‘Tienes que viajar a Nueva York, Guadalajara’… y después a no sé dónde. Yo solo pensaba en mi bebé y decía yo no puedo hacer esos recorridos porque me llego a enfermar o llega a pasar algo en el primer trimestre, no me lo voy a perdonar”, dijo durante la charla con el periodista Javier Ochoa, de La Red.

Relató que el Festival de Cine de Cannes era un viaje al que no podía fallar, por eso mismo tuvo que buscar alternativas para ocultar su embarazo, pues aun no estaba preparada para hacerlo público. Entre los vestidos había uno de tono azul que hacía resaltar su espalda y con el que debía posar enseñándola. Así pudo pasar desapercibida ante el lente de la cámara.



A pesar de que su sueño es tener una familia grande, tuvo que postergarlo debido a su carga laboral y por su pequeño hijo Lucca, pues a su edad solo quiere el amor de mamá y le demanda mucho tiempo. Sin embargo, el niño le expresó a sus padres el deseo de ser hermano mayor. “Esta vez me relajé más y fue más fácil quedar embarazada”, dijo Laura en la entrevista.

Publicidad

Así fue el anuncio del embarazo de Laura Tobón

La presentadora publicó un video junto a su esposo, Álvaro Rodríguez, y su hijo Lucca, en el que informaba su embarazo de una manera muy íntima; en medio de un espacio lleno de flores, el cual tenía de toma inicial a Lucca en brazos de su mamá, mientras están abrazados de Álvaro.

Publicidad

“Para nosotros, lo más importante siempre ha sido la familia. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud y emoción, queremos compartir que, 4 años después, volvemos a recibir una noticia que nos cambia la vida y nos llena el alma: llega nuestra segunda bendición... Y si alguien soñaba con este momento tanto como nosotros, es Lucca. Su deseo de convertirse en hermano mayor, por fin se hace realidad”, decía la emotiva publicación.

Quién es Laura Tobón

Nació en Bogotá el 5 de enero de 1990, es modelo y presentadora, ha trabajado en grandes producciones del canal Caracol, entre ellas ‘La Voz Teens’ junto a Karen Martínez ‘La Voz Kids’ y ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, en 2018. Ahora es la encargada de su propio canal en YouTube: La Tobón Show.

Publicidad

En 2017 se casó con Álvaro Rodríguez que es presidente de Ventura Group, inversionista de ‘Shark Tank Colombia’ y tiene su propio pódcast sobre inversiones y economía del bolsillo.

Los casados tienen un niño de cuatro años, llamado Lucca y ahora esperan su segunda bendición que, según Laura, es una niña y le gustaría ponerle de nombre Mila, pero su esposo y su hijo están seguros de que es niño.