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Por qué Laura Tobón no participó en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’, de Caracol

Aquí te contamos el motivo personal por el cual Laura Tobón tuvo que rechazar la invitación para participar en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’. Detalles sobre la noticia.

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Laura Tobón contó por qué no aparece en ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’

En medio de una entrevista con ‘La Red’, la presentadora reveló que recibió la propuesta para ser parte de esta temporada del programa de humor de Caracol Televisión, pero prefirió negarse.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Laura Tobón
Laura Tobón
Foto Instagram: @laura_tobon