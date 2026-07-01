Alexandra Restrepo lloró con la muerte de Henry en ‘Vecinos’: “Fue muy doloroso”

Alexandra Restrepo publicó una historia de Instagram en la que se mostró desconsolada por la muerte de Henry en ‘Vecinos’ y les contó a sus seguidores que el dolor que se muestra en ese episodio era real, pues el elenco era muy unido.

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“Después de 18 años, es increíble que todavía me haga llorar. Ustedes no se imaginan lo que sufrimos grabando eso, de verdad. Me da risa nerviosa porque no puede creer que después de 18 años, de que ha pasado tantas cosas, todavía me duela tanto. No sé si es dolor acumulado de todo lo que ha pasado en Venezuela, en Colombia, en el mundo, de tantas pérdidas que uno ha tenido en la vida, pero en verdad que me sorprende que me haya puesto a llorar así”, declaró.

La actriz y humorista, que sufrió un accidente por el que se desplazó una vértebra, explicó en otra publicación que la salida de Fernando el ‘Flaco’ Solórzano de la producción fue muy dolorosa porque llevaban mucho tiempo grabando y ya se había formado una familia dentro del set.

“Pasaba a darles las gracias por esos mensajes tan bonitos sobre las escenas de ‘Vecinos’ y, pues nada, quería contarles que las hicimos de verdad, de verdad, con mucho dolor porque no queríamos que el ‘Flaco’ se fuera de la novela. Éramos una familia muy unida, llevábamos mucho tiempo grabando juntos y fue muy doloroso para todos separarnos”, agregó.



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¿Cómo muere Henry en 'Vecinos', novela de Caracol, y por qué?

Henry muere en ‘Vecinos’ luego de sufrir un accidente de tránsito en un taxi que iba manejando a toda velocidad, para ir a ver a Sol, la bebé de Óscar, porque Jessica dijo que la bebé estaba enferma.

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Aunque el personaje queda vivo, llega al hospital en un grave estado y, después de ser operado, los médicos le informan a la familia que le queda poco tiempo de vida. Henry alcanza a despedirse de su esposa, Patico, de sus hijos y de Óscar, su mejor amigo, y luego muere.

El ‘Flaco’ Solórzano explicó que la muerte de Henry se dio porque en ese momento empezaron las grabaciones de ‘La Muñeca de la Mafia’ y él debía integrarse a ese proyecto para darle vida a Braulio Bermúdez.