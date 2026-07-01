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Alexandra Restrepo lloró con la muerte de Henry en ‘Vecinos’, novela de Caracol

Alexandra Restrepo, actriz que interpretó a Patico en 'Vecinos', lloró con la muerte de Henry en la novela de Caracol Televisión, 18 años después de grabar la escena.

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Alexandra Restrepo lloró con la muerte de Henry en ‘Vecinos’: “Fue muy doloroso”

La actriz y humorista que le dio vida a Patico en la exitosa novela de Caracol Televisión no pudo evitar conmoverse con la escena en la que ella participó, después de 18 años.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Alexandra Restrepo lloró con la muerte de Henry en ‘Vecinos’
Alexandra Restrepo lloró con la muerte de Henry en ‘Vecinos’
Foto: Caracol Televisión / Instagram: @alexarestrepo