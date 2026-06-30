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Capítulo 133 de 'Vecinos', novela de Caracol, completo y gratis: Henry muere

Capítulo 133 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Henry se despide de Óscar, Patico y sus hijos, mientras agoniza, y después, muere.

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41:57 min
CAP 133 Vecinos
Vecinos - Capítulo 133: Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Clip Vecinos 26 de junio
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
CAP 131 Vecinos
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
Cap 130 Vecinos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico

Capítulo 133 Vecinos: Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico

El médico les dice a los familiares de Henry que le queda poco tiempo de vida y que aprovechen para despedirse. Él, agonizando, le pide a su esposa que se vuelva a enamorar.

Por: Alejandra Hurtado
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Clip Vecinos 26 de junio
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
CAP 131 Vecinos
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
Cap 130 Vecinos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
CAP 129 Vecinos
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
cap vecinos.jpg
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
Cap 127 Vecinos.png
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico