41:57 min Vecinos - Capítulo 133: Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico 16:08 Capítulo 132 Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando 1:01:32 Capítulo 131 Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos 55:55 Capítulo 130 Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo 41:57 Capítulo 133 Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico

Capítulo 133 Vecinos: Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico El médico les dice a los familiares de Henry que le queda poco tiempo de vida y que aprovechen para despedirse. Él, agonizando, le pide a su esposa que se vuelva a enamorar.