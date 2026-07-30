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Capítulo 152 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 152 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Jessica se va de la casa de Óscar, él organiza una fiesta y le propone matrimonio a Tatiana.
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Capítulo 152 Vecinos: Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana
41:59 min
Vecinos - Capítulo 152:
Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana
41:56
Capítulo 151
Rodolfo le dona sangre a la bebé de Jessica y escapa de la cárcel
41:51
Capítulo 150
Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija
41:59
Capítulo 149
Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
41:59
Capítulo 152
Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana
Capítulo 152 Vecinos: Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana
La mujer decide regresar al barrio, pero le promete al taxista que podrá ver a la bebé. Él organiza una rumba con todos los vecinos y, delante de todos, le pide a Tatiana que se case con él.
Por:
Alejandra Hurtado
|
30 de Julio, 2026
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41:56
Capítulo 151
Rodolfo le dona sangre a la bebé de Jessica y escapa de la cárcel
41:51
Capítulo 150
Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija
41:59
Capítulo 149
Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
42:00
Capítulo 148
Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar
41:52
Capítulo 147
Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
41:59
Capítulo 152
Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana
Vecinos
Capítulo 151 Vecinos: Rodolfo le dona sangre a la bebé de Jessica y escapa de la cárcel
Vecinos
Capítulo 150 Vecinos: Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija
Vecinos
Capítulo 149 Vecinos: Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
Vecinos
Capítulo 148 Vecinos: Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar
Vecinos
Capítulo 147 Vecinos: Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
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