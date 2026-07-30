41:59 min Vecinos - Capítulo 152: Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana 41:56 Capítulo 151 Rodolfo le dona sangre a la bebé de Jessica y escapa de la cárcel 41:51 Capítulo 150 Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija 41:59 Capítulo 149 Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija 41:59 Capítulo 152 Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana

Capítulo 152 Vecinos: Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana La mujer decide regresar al barrio, pero le promete al taxista que podrá ver a la bebé. Él organiza una rumba con todos los vecinos y, delante de todos, le pide a Tatiana que se case con él.