41:52 min Vecinos - Capítulo 147: Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar 41:37 Capítulo 146 Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario 41:51 Capítulo 145 Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro 1:26:34 Capítulo 144 Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana 41:52 Capítulo 147 Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar

Capítulo 147 Vecinos: Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar El taxista le avisa a la supuesta mamá de su hija que ya todo está listo para que se casen en dos días. No obstante, ella le cuenta a su mamá que no ama a Óscar y que quiere estar con Rodolfo.