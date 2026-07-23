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Capítulo 147 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 147 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar le dice a Jessica que ya tiene fecha para casarse con ella, y ambos quedan tristes.

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41:52 min
CAPÍTULO 147 VECINOS
Vecinos - Capítulo 147: Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
'Vecinos' 22 de julio
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
CAP 145 Vecinos
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
Capítulo 144 Vecinos
1:26:34
Capítulo 144
Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
CAPÍTULO 147 VECINOS
41:52
Capítulo 147
Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar

Capítulo 147 Vecinos: Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar

El taxista le avisa a la supuesta mamá de su hija que ya todo está listo para que se casen en dos días. No obstante, ella le cuenta a su mamá que no ama a Óscar y que quiere estar con Rodolfo.

Por: Alejandra Hurtado
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'Vecinos' 22 de julio
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
CAP 145 Vecinos
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
Capítulo 144 Vecinos
1:26:34
Capítulo 144
Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
Cap de Vecinos 143
1:01:28
Capítulo 143
Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
CAP 142 Vecinos
Capítulo 142
Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco
CAP 141 Vecinos
Capítulo 141
Rodolfo hace sucia jugada para que Tatiana no se vaya de la inmobiliaria
CAPÍTULO 147 VECINOS
41:52
Capítulo 147
Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar