Vecinos - Capítulo 142: Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco Capítulo 141 Rodolfo hace sucia jugada para que Tatiana no se vaya de la inmobiliaria 1:01:05 Capítulo 140 Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante 1:01:56 Capítulo 139 Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana Capítulo 142 Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco

Capítulo 142 Vecinos: Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco La doctora se da cuenta de las jugadas sucias del empresario y le grita sus verdades en la cara. Rodolfo pierde la cordura, le ruega que lo perdone y que no se vaya y destruye su oficina de la rabia.