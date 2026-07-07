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Capítulo 137 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 137 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar conoce a su ídolo, el 'Gato' Aguilar, él se muda al edificio y queda encantado con Tatiana.

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1:01:31 min
Capítulo 137 Vecinos
Vecinos - Capítulo 137: Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
CAP 136 Vecinos
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
Capítulo 137 Vecinos
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana

Capítulo 137 Vecinos: Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana

El ‘Gato’ Aguilar se muda al edificio del taxista y revoluciona a todas las mujeres. Cuando conoce a Tatiana, en medio de una rumba, queda deslumbrado con ella. Óscar no puede disimular los celos.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP 136 Vecinos
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Clip Vecinos 26 de junio
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
CAP 131 Vecinos
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
Capítulo 137 Vecinos
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana