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Capítulo 137 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 137 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar conoce a su ídolo, el 'Gato' Aguilar, él se muda al edificio y queda encantado con Tatiana.
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Capítulo 137 Vecinos: Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
1:01:31 min
Vecinos - Capítulo 137:
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
Capítulo 137 Vecinos: Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
El ‘Gato’ Aguilar se muda al edificio del taxista y revoluciona a todas las mujeres. Cuando conoce a Tatiana, en medio de una rumba, queda deslumbrado con ella. Óscar no puede disimular los celos.
Por:
Alejandra Hurtado
|
7 de Julio, 2026
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1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
Vecinos
Capítulo 136 Vecinos: Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
Vecinos
Capítulo 135 Vecinos: Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
Vecinos
Capítulo 134 Vecinos: Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
Vecinos
Capítulo 133 Vecinos: Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Vecinos
Capítulo 132 Vecinos: Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
Vecinos
Capítulo 131 Vecinos: Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
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