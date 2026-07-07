1:01:31 min Vecinos - Capítulo 137: Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana 1:01:37 Capítulo 136 Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien Capítulo 135 Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé 1:01:18 Capítulo 134 Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry 1:01:31 Capítulo 137 Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana

Capítulo 137 Vecinos: Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana El ‘Gato’ Aguilar se muda al edificio del taxista y revoluciona a todas las mujeres. Cuando conoce a Tatiana, en medio de una rumba, queda deslumbrado con ella. Óscar no puede disimular los celos.