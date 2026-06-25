1:01:32 min Vecinos - Capítulo 131: Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos 55:55 Capítulo 130 Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo 1:01:35 Capítulo 129 Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación 1:01:38 Capítulo 128 Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases 1:01:32 Capítulo 131 Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos

Capítulo 131 Vecinos: Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos El taxista y la doctora encuentran a doña Ruca y a Gervasio y se quedan en una casa del pueblo. Aunque intentaron resistirse, se dejaron llevar por su amor, pero recuerdan que él tiene un compromiso.