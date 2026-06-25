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Capítulo 131 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 131 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Tatiana y Óscar pasan la noche juntos, pero sufren por no poder tener una relación.

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1:01:32 min
CAP 131 Vecinos
Vecinos - Capítulo 131: Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
Cap 130 Vecinos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
CAP 129 Vecinos
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
cap vecinos.jpg
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
CAP 131 Vecinos
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos

Capítulo 131 Vecinos: Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos

El taxista y la doctora encuentran a doña Ruca y a Gervasio y se quedan en una casa del pueblo. Aunque intentaron resistirse, se dejaron llevar por su amor, pero recuerdan que él tiene un compromiso.

Por: Alejandra Hurtado
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Cap 130 Vecinos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
CAP 129 Vecinos
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
cap vecinos.jpg
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
Cap 127 Vecinos.png
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
CAP 126 Vecinos
43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
Clip 125 Vecinos
30:57
Capítulo 125
Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
CAP 131 Vecinos
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos