43:26 min Vecinos - Capítulo 126: Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa 30:57 Capítulo 125 Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina 1:01:18 Capítulo 124 Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición 1:01:52 Capítulo 123 Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar 43:26 Capítulo 126 Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa

Capítulo 126 Vecinos: Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa El empresario llega tomado y quiere besar por la fuerza a la doctora, por lo que ella le pide que se vaya de su apartamento. No obstante, después él logra manipularla y ella termina perdonándolo.