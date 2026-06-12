30:57 min Vecinos - Capítulo 125: Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina 1:01:18 Capítulo 124 Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición 1:01:52 Capítulo 123 Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar 45:42 Capítulo 122 Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca 30:57 Capítulo 125 Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina

Capítulo 125 Vecinos: Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina Tras la prueba de paternidad, el taxista siente que es hora de bautizar a su hija y Jessica se emociona con la idea. Él elige a Henry como padrino y Jessica, a la doctora, pero ella duda en aceptar.