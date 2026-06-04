1:04:40 min Vecinos - Capítulo 120: Tatiana da ultimátum a Rodolfo por hacer que Óscar se moleste 1:01:31 Capítulo 119 Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos 1:01:28 Capítulo 118 Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella 54:01 Capítulo 117 Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta 1:04:40 Capítulo 120 Tatiana da ultimátum a Rodolfo por hacer que Óscar se moleste

Capítulo 120 Vecinos: Tatiana da ultimátum a Rodolfo por hacer que Óscar se moleste La doctora le advierte al empresario que si le sigue diciendo al taxista que ellos van a volver debe irse de su apartamento. Aunque él le asegura que no volverá a pasar, no tiene intención de cambiar.