1:01:28 min Vecinos - Capítulo 143: Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él Capítulo 142 Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco Capítulo 141 Rodolfo hace sucia jugada para que Tatiana no se vaya de la inmobiliaria 1:01:05 Capítulo 140 Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante 1:01:28 Capítulo 143 Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él

Capítulo 143 Vecinos: Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él La mujer descubre a su marido en el apartamento de Tatiana y piensa que lo mejor es separarse de él y decirle la verdad, para que ambos puedan ser felices. No obstante, su mamá la pone a dudar.