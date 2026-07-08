Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mensaje de novia de James
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 138 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 138 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Tatiana termina la sociedad con Rodolfo y él se pone como loco; intenta ganar tiempo con ella.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

1:01:09 min
CAP 138 Vecinos
Vecinos - Capítulo 138: Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
Capítulo 137 Vecinos
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
CAP 136 Vecinos
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
CAP 138 Vecinos
1:01:09
Capítulo 138
Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco

Capítulo 138 Vecinos: Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco

A la doctora no le gusta el comportamiento de su exnovio y prefiere renunciar a su inmobiliaria y empezar su propio negocio. Cuando le avisa, él quiere manipularla y retenerla; gana un poco de tiempo.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo 137 Vecinos
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
CAP 136 Vecinos
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Clip Vecinos 26 de junio
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
CAP 138 Vecinos
1:01:09
Capítulo 138
Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco