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Capítulo 138 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 138 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Tatiana termina la sociedad con Rodolfo y él se pone como loco; intenta ganar tiempo con ella.
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Capítulo 138 Vecinos: Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
1:01:09 min
Vecinos - Capítulo 138:
Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
1:01:09
Capítulo 138
Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
Capítulo 138 Vecinos: Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
A la doctora no le gusta el comportamiento de su exnovio y prefiere renunciar a su inmobiliaria y empezar su propio negocio. Cuando le avisa, él quiere manipularla y retenerla; gana un poco de tiempo.
Por:
Alejandra Hurtado
|
8 de Julio, 2026
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1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
1:01:09
Capítulo 138
Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
Vecinos
Capítulo 137 Vecinos: Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
Vecinos
Capítulo 136 Vecinos: Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
Vecinos
Capítulo 135 Vecinos: Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
Vecinos
Capítulo 134 Vecinos: Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
Vecinos
Capítulo 133 Vecinos: Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Vecinos
Capítulo 132 Vecinos: Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
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