16:08 min Vecinos - Capítulo 132: Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando 1:01:32 Capítulo 131 Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos 55:55 Capítulo 130 Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo 1:01:35 Capítulo 129 Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación 16:08 Capítulo 132 Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando

Capítulo 132 Vecinos: Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando El mejor amigo de Óscar pierde el control del taxi que manejaba por querer llegar rápido a ver a la bebé y, aunque lo rescatan con vida, el médico le dice a la familia que le queda poco tiempo de vida.