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Capítulo 132 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 132 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Henry tiene accidente de tránsito y se encuentra en delicado estado de salud.
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Capítulo 132 Vecinos: Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
16:08 min
Vecinos - Capítulo 132:
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
Capítulo 132 Vecinos: Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
El mejor amigo de Óscar pierde el control del taxi que manejaba por querer llegar rápido a ver a la bebé y, aunque lo rescatan con vida, el médico le dice a la familia que le queda poco tiempo de vida.
Por:
Alejandra Hurtado
|
26 de Junio, 2026
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1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
Vecinos
Capítulo 131 Vecinos: Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
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Capítulo 129 Vecinos: Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
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Capítulo 128 Vecinos: Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
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Capítulo 127 Vecinos: Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
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