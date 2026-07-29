41:56 min Vecinos - Capítulo 151: Rodolfo le dona sangre a la bebé de Jessica y escapa de la cárcel 41:51 Capítulo 150 Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija 41:59 Capítulo 149 Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija 42:00 Capítulo 148 Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar 41:56 Capítulo 151 Rodolfo le dona sangre a la bebé de Jessica y escapa de la cárcel

Capítulo 151 Vecinos: Rodolfo le dona sangre a la bebé de Jessica y escapa de la cárcel El empresario aprovecha que le dieron permiso para salvar a su hija para huir de las autoridades. Ahora, todos temen que Rodolfo persiga a Tatiana para hacerle daño y alejarla de nuevo de Óscar.