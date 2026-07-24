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Capítulo 148 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 148 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Hija de Jessica se encuentra en grave estado de salud y necesita trasfusión de sangre.

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42:00 min
Cap 148 Vecinos
Vecinos - Capítulo 148: Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar
CAPÍTULO 147 VECINOS
41:52
Capítulo 147
Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
'Vecinos' 22 de julio
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
CAP 145 Vecinos
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
Cap 148 Vecinos
42:00
Capítulo 148
Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar

Capítulo 148 Vecinos: Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar

La bebé tuvo una reacción alérgica a un medicamento y está muy grave, por lo que necesita de la sangre de su papá. Jessica está dispuesta a decir que Rodolfo es el padre, por salvar a su hija.

Por: Alejandra Hurtado
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CAPÍTULO 147 VECINOS
41:52
Capítulo 147
Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
'Vecinos' 22 de julio
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
CAP 145 Vecinos
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
Capítulo 144 Vecinos
1:26:34
Capítulo 144
Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
Cap de Vecinos 143
1:01:28
Capítulo 143
Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
CAP 142 Vecinos
Capítulo 142
Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco
Cap 148 Vecinos
42:00
Capítulo 148
Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar