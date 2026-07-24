42:00 min Vecinos - Capítulo 148: Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar 41:52 Capítulo 147 Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar 41:37 Capítulo 146 Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario 41:51 Capítulo 145 Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro 42:00 Capítulo 148 Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar

Capítulo 148 Vecinos: Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar La bebé tuvo una reacción alérgica a un medicamento y está muy grave, por lo que necesita de la sangre de su papá. Jessica está dispuesta a decir que Rodolfo es el padre, por salvar a su hija.