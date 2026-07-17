1:26:34 min Vecinos - Capítulo 144: Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana 1:01:28 Capítulo 143 Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él Capítulo 142 Tatiana enfrenta a Rodolfo y deja la inmobiliaria; él se vuelve loco Capítulo 141 Rodolfo hace sucia jugada para que Tatiana no se vaya de la inmobiliaria 1:26:34 Capítulo 144 Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana

Capítulo 144 Vecinos: Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana Peláez cuenta la verdad a las autoridades sobre los delitos de los empresarios y aclara que la doctora fue una víctima de ellos. La policía emite una orden de captura contra ellos, pero huyen.