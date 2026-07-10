1:01:05 min Vecinos - Capítulo 140: Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante 1:01:56 Capítulo 139 Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana 1:01:09 Capítulo 138 Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco 1:01:31 Capítulo 137 Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana 1:01:05 Capítulo 140 Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante

Capítulo 140 Vecinos: Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante La doctora y el futbolista salen a cenar y hablan de Óscar. Ella le pide que bailen, pero él saca una excusa; cuando van a salir del lugar, el empresario apareció y casi golpea al deportista.