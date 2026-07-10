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Capítulo 140 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 140 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Tatiana y el 'Gato' tienen una cita y salen a cenar. Rodolfo los sigue y les arma un escándalo en el restaurante.

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1:01:05 min
CAP 140 Vecinos
Vecinos - Capítulo 140: Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante
CAP 139 Vecinos
1:01:56
Capítulo 139
Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana
CAP 138 Vecinos
1:01:09
Capítulo 138
Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
Capítulo 137 Vecinos
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
CAP 140 Vecinos
1:01:05
Capítulo 140
Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante

Capítulo 140 Vecinos: Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante

La doctora y el futbolista salen a cenar y hablan de Óscar. Ella le pide que bailen, pero él saca una excusa; cuando van a salir del lugar, el empresario apareció y casi golpea al deportista.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP 139 Vecinos
1:01:56
Capítulo 139
Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana
CAP 138 Vecinos
1:01:09
Capítulo 138
Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
Capítulo 137 Vecinos
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
CAP 136 Vecinos
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
CAP 140 Vecinos
1:01:05
Capítulo 140
Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante