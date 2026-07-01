1:01:18 min Vecinos - Capítulo 134: Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry 41:57 Capítulo 133 Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico 16:08 Capítulo 132 Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando 1:01:32 Capítulo 131 Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos 1:01:18 Capítulo 134 Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry

Capítulo 134 Vecinos: Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry El taxista llega al barrio con Tatiana y Jessica para el funeral de su mejor amigo. Óscar se ausenta un rato y llega al cementerio con un mariachi para despedir a Henry, como a él le hubiese gustado.