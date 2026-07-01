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Capítulo 134 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 134 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar y Patico le dan el último adiós a Henry en un funeral con mariachi. Tatiana acompaña al taxista.

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1:01:18 min
CAP 134 Vecinos
Vecinos - Capítulo 134: Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Clip Vecinos 26 de junio
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
CAP 131 Vecinos
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry

Capítulo 134 Vecinos: Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry

El taxista llega al barrio con Tatiana y Jessica para el funeral de su mejor amigo. Óscar se ausenta un rato y llega al cementerio con un mariachi para despedir a Henry, como a él le hubiese gustado.

Por: Caracol Televisión
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CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Clip Vecinos 26 de junio
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
CAP 131 Vecinos
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
Cap 130 Vecinos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
CAP 129 Vecinos
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
cap vecinos.jpg
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry