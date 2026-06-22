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Capítulo 129 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 129 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Rodolfo quiere corchar a Óscar con examen de la universidad y el taxista lo enfrenta.

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1:01:35 min
CAP 129 Vecinos
Vecinos - Capítulo 129: Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
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1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
Cap 127 Vecinos.png
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
CAP 126 Vecinos
43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
CAP 129 Vecinos
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación

Capítulo 129 Vecinos: Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación

El empresario hace un examen a los alumnos de temas que no ha enseñado, por lo que el taxista se para y se retira. Óscar les propone a sus compañeros de salón que se revolucionen en contra de él.

Por: Alejandra Hurtado
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Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
Cap 127 Vecinos.png
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
CAP 126 Vecinos
43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
Clip 125 Vecinos
30:57
Capítulo 125
Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
CAP 124 Vecinos
1:01:18
Capítulo 124
Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición
Clip Vecinos 10 de junio
1:01:52
Capítulo 123
Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar
CAP 129 Vecinos
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación