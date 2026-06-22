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Capítulo 129 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 129 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Rodolfo quiere corchar a Óscar con examen de la universidad y el taxista lo enfrenta.
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Capítulo 129 Vecinos: Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
1:01:35 min
Vecinos - Capítulo 129:
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
Capítulo 129 Vecinos: Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
El empresario hace un examen a los alumnos de temas que no ha enseñado, por lo que el taxista se para y se retira. Óscar les propone a sus compañeros de salón que se revolucionen en contra de él.
Por:
Alejandra Hurtado
|
22 de Junio, 2026
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1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
1:03:58
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43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
30:57
Capítulo 125
Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
1:01:18
Capítulo 124
Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición
1:01:52
Capítulo 123
Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
Vecinos
Capítulo 128 Vecinos: Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
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Capítulo 126 Vecinos: Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
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