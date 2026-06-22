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Capítulo 129 Vecinos: Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación El empresario hace un examen a los alumnos de temas que no ha enseñado, por lo que el taxista se para y se retira. Óscar les propone a sus compañeros de salón que se revolucionen en contra de él.