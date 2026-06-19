1:03:58 min Vecinos - Capítulo 127: Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella 43:26 Capítulo 126 Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa 30:57 Capítulo 125 Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina 1:01:18 Capítulo 124 Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición 1:03:58 Capítulo 127 Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella

Capítulo 127 Vecinos: Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella La ceremonia religiosa se lleva a cabo y Tatiana y Henry quedan como los padrinos de Sol. Jessica no puede disfrutar porque aparece Fercho para cobrarle y la amenaza con revelar toda la verdad.