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Capítulo 127 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 127 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar y Jessica bautizan a la bebé y Tatiana y Henry son los padrinos de la niña.
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Capítulo 127 Vecinos: Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
1:03:58 min
Vecinos - Capítulo 127:
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
30:57
Capítulo 125
Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
1:01:18
Capítulo 124
Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
Capítulo 127 Vecinos: Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
La ceremonia religiosa se lleva a cabo y Tatiana y Henry quedan como los padrinos de Sol. Jessica no puede disfrutar porque aparece Fercho para cobrarle y la amenaza con revelar toda la verdad.
Por:
Alejandra Hurtado
|
19 de Junio, 2026
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43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
30:57
Capítulo 125
Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
1:01:18
Capítulo 124
Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición
1:01:52
Capítulo 123
Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar
45:42
Capítulo 122
Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca
1:01:12
Capítulo 121
Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
Vecinos
Capítulo 126 Vecinos: Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
Vecinos
Capítulo 125 Vecinos: Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
Vecinos
Capítulo 124 Vecinos: Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición
Vecinos
Capítulo 123 Vecinos: Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar
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Capítulo 122 Vecinos: Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca
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Capítulo 121 Vecinos: Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados
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