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Capítulo 127 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 127 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar y Jessica bautizan a la bebé y Tatiana y Henry son los padrinos de la niña.

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1:03:58 min
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Vecinos - Capítulo 127: Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
CAP 126 Vecinos
43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
Clip 125 Vecinos
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Capítulo 125
Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
CAP 124 Vecinos
1:01:18
Capítulo 124
Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición
Cap 127 Vecinos.png
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella

Capítulo 127 Vecinos: Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella

La ceremonia religiosa se lleva a cabo y Tatiana y Henry quedan como los padrinos de Sol. Jessica no puede disfrutar porque aparece Fercho para cobrarle y la amenaza con revelar toda la verdad.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP 126 Vecinos
43:26
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30:57
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Clip Vecinos 10 de junio
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Capítulo 123
Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar
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Capítulo 122
Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca
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Capítulo 121
Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados
Cap 127 Vecinos.png
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella