1:01:18 min Vecinos - Capítulo 124: Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición 1:01:52 Capítulo 123 Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar 45:42 Capítulo 122 Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca 1:01:12 Capítulo 121 Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados 1:01:18 Capítulo 124 Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición

Capítulo 124 Vecinos: Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición El empresario ata cabos y se da cuenta que él es el papá de la bebé, y no Óscar. Enfrenta a Jessica, que le confirma que la niña sí es su hija, y ella le pide que formen una familia los tres.