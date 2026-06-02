1:01:28 min Vecinos - Capítulo 118: Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella 54:01 Capítulo 117 Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta Capítulo 116 Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá 1:01:28 Capítulo 115 Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre 1:01:28 Capítulo 118 Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella

Capítulo 118 Vecinos: Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella El empresario le hace creer a la doctora que no tiene ni un peso y que va a vender sus propiedades para pagar el abogado que la ayudó en su caso y ella lo invita a mudarse a su apartamento.