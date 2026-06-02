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Capítulo 118 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 118 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Tatiana le propone a Rodolfo que viva con ella en su apartamento. Cae en las mentiras de él.
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Capítulo 118 Vecinos: Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
1:01:28 min
Vecinos - Capítulo 118:
Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
54:01
Capítulo 117
Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta
Capítulo 116
Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
1:01:28
Capítulo 115
Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre
1:01:28
Capítulo 118
Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
Capítulo 118 Vecinos: Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
El empresario le hace creer a la doctora que no tiene ni un peso y que va a vender sus propiedades para pagar el abogado que la ayudó en su caso y ella lo invita a mudarse a su apartamento.
Por:
Alejandra Hurtado
|
2 de Junio, 2026
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54:01
Capítulo 117
Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta
Capítulo 116
Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
1:01:28
Capítulo 115
Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre
0:00
Capítulo 114
Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
1:01:09
Capítulo 113
Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones
1:01:19
Capítulo 112
Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella
1:01:28
Capítulo 118
Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
Vecinos
Capítulo 117 Vecinos: Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta
Vecinos
Capítulo 116 Vecinos: Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
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Capítulo 115 Vecinos: Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre
Vecinos
Capítulo 114 Vecinos: Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
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Capítulo 113 Vecinos: Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones
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Capítulo 112 Vecinos: Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella
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