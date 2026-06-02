Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Diario de Diana
Nació bebé de Kathe, del 'Desafío'
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 118 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 118 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Tatiana le propone a Rodolfo que viva con ella en su apartamento. Cae en las mentiras de él.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

1:01:28 min
CAP 118 Vecinos
Vecinos - Capítulo 118: Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
Capítulo 'Vecinos' 117
54:01
Capítulo 117
Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta
Capítulo 116 Vecinos
Capítulo 116
Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
Vecinos CAP 115
1:01:28
Capítulo 115
Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre
CAP 118 Vecinos
1:01:28
Capítulo 118
Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella

Capítulo 118 Vecinos: Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella

El empresario le hace creer a la doctora que no tiene ni un peso y que va a vender sus propiedades para pagar el abogado que la ayudó en su caso y ella lo invita a mudarse a su apartamento.

Por: Alejandra Hurtado
|
Capítulo 'Vecinos' 117
54:01
Capítulo 117
Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta
Capítulo 116 Vecinos
Capítulo 116
Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
Vecinos CAP 115
1:01:28
Capítulo 115
Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre
CAPÍTULO 114 VECINOS
0:00
Capítulo 114
Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
CAPÍTULO 113 VECINOS
1:01:09
Capítulo 113
Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones
Thumbnail
1:01:19
Capítulo 112
Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella
CAP 118 Vecinos
1:01:28
Capítulo 118
Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella