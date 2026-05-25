1:01:19 min Vecinos - Capítulo 112: Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella 1:01:48 Capítulo 111 Rodolfo se sale con la suya y queda en libertad bajo fianza 1:01:28 Capítulo 110 Tatiana visita a Rodolfo en la cárcel y le da una esperanza de volver con ella Capítulo 109 Jessica manipula a Óscar y lo convence para que Alicia viva con ellos 1:01:19 Capítulo 112 Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella

Capítulo 112 Vecinos: Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella Luego de que el empresario sale de la cárcel, sorprende a la doctora en su oficina. Ella, por cortesía, lo invita a almorzar a su casa, y se cruzan con el taxista. Él queda indispuesto al verlos.