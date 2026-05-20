Vecinos - Capítulo 109: Jessica manipula a Óscar y lo convence para que Alicia viva con ellos 1:01:41 Capítulo 108 Jessica quiere aplazar la boda con Óscar y Henry descubre el porqué 1:01:12 Capítulo 107 Alicia se entera por qué Jessica no se puede casar con Óscar 1:01:32 Capítulo 106 Óscar acepta adelantar la boda, pero Jessica no Capítulo 109 Jessica manipula a Óscar y lo convence para que Alicia viva con ellos

Capítulo 109 Vecinos: Jessica manipula a Óscar y lo convence para que Alicia viva con ellos Jessica le dice al taxista que necesita un lugar cómodo para seguir con su embarazo y que quiere a su mamá cerca para que la pueda cuidar. Él termina aceptando que vivan con él en su apartamento.