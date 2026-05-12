1:01:23 min Vecinos - Capítulo 104: Óscar deja plantada a Tatiana en la cárcel; Rodolfo la visita 1:01:25 Capítulo 103 Óscar accede a casarse con Jessica y le promete terminar con Tatiana 1:01:57 Capítulo 102 Óscar y Rodolfo contratan abogados para sacar a Tatiana de la cárcel 40:36 Capítulo 101 Óscar se entera de que Jessica está embarazada 1:01:23 Capítulo 104 Óscar deja plantada a Tatiana en la cárcel; Rodolfo la visita

Capítulo 104 Vecinos: Óscar deja plantada a Tatiana en la cárcel; Rodolfo la visita Luego de recibir ayuda de sus amigas para arreglarse, Tatiana llega a la sala de visitas para reunirse con Óscar, pero se encuentra con Rodolfo, quien le promete sacarla de prisión.