1:01:38 min Vecinos - Capítulo 128: Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases 1:03:58 Capítulo 127 Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella 43:26 Capítulo 126 Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa 30:57 Capítulo 125 Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina 1:01:38 Capítulo 128 Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases

Capítulo 128 Vecinos: Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases Aunque Óscar y El Flaco llegan puntuales a la clase, Rodolfo se presenta como el docente de la materia y le pide a su ahora vecino retirarse del salón, argumentando falta de respeto.

