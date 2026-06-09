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Capítulo 122 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 122 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar insiste en hacerle la prueba de paternidad a la hija de Jessica, pero ella saca excusas.

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45:42 min
CAP Vecinos 122
Vecinos - Capítulo 122: Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca
CAP Vecinos 121
1:01:12
Capítulo 121
Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados
Cap Vecinos 120
1:04:40
Capítulo 120
Tatiana da ultimátum a Rodolfo por hacer que Óscar se moleste
CAP Vecinos 119
1:01:31
Capítulo 119
Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos
CAP Vecinos 122
45:42
Capítulo 122
Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca

Capítulo 122 Vecinos: Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca

El taxista quiere salir de la duda, de una vez por todas, pero Jessica le saca todo tipo de excusas para no ir al examen. Mientras tanto, su mamá, Alicia, busca la forma de hacer una prueba falsa.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP Vecinos 121
1:01:12
Capítulo 121
Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados
Cap Vecinos 120
1:04:40
Capítulo 120
Tatiana da ultimátum a Rodolfo por hacer que Óscar se moleste
CAP Vecinos 119
1:01:31
Capítulo 119
Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos
CAP 118 Vecinos
1:01:28
Capítulo 118
Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
Capítulo 'Vecinos' 117
54:01
Capítulo 117
Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta
Capítulo 116 Vecinos
Capítulo 116
Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
CAP Vecinos 122
45:42
Capítulo 122
Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca