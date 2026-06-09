45:42 min Vecinos - Capítulo 122: Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca 1:01:12 Capítulo 121 Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados 1:04:40 Capítulo 120 Tatiana da ultimátum a Rodolfo por hacer que Óscar se moleste 1:01:31 Capítulo 119 Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos 45:42 Capítulo 122 Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca

Capítulo 122 Vecinos: Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca El taxista quiere salir de la duda, de una vez por todas, pero Jessica le saca todo tipo de excusas para no ir al examen. Mientras tanto, su mamá, Alicia, busca la forma de hacer una prueba falsa.